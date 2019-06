Sea Watch, Salvini minaccia l'Ue: "Faremo andare migranti ovunque"

"Sono pronto a contravvenire ad alcune normative europee, ad esempio a non identificare più gli immigrati che arrivano in Italia, così ognuno sarà libero di andare dove meglio crede". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini aggiungendo: "L'immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. P.S. L'Europa? Assente, come sempre".