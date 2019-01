Sea Watch, governo: "Sblocco solo dopo l'accordo formale con i Paesi Ue"

Sembrano esserci passi in avanti sul caso Sea Watch, ferma davanti alla costa di Siracusa da 5 giorni, dopo altri sette in mezzo al mare. Stando a quanto emerso dal vertice notturno tra il premier Conte ed i vice Salvini e Di Maio, per sbloccare la situazione, il governo italiano starebbe aspettando infatti solo la formalizzazione dell'accordo, già raggiunto, con gli altri Paesi Ue per la ridistribuzione dei 47 migranti a bordo.