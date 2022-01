Scuola, il Tar sospende l'ordinanza di chiusura del sindaco di Messina

Ansa

Il Tar di Catania ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del sindaco di Messina, Cateno De Luca, con la quale era stata sospesa la didattica in presenza nelle scuole di tutto il territorio fino al 23 gennaio. Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dal "Comitato scuola in presenza". Così dopo la giornata odierna in Dad, gli studenti torneranno regolarmente in classe già dal 14 gennaio.