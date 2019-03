Scomparsa nel Trapanese, 25enne trovata morta: arrestate due persone

I carabinieri hanno arrestato due persone per l'uccisione di Nicoletta Indelicato, 25 anni, la giovane scomparsa domenica a Marsala. La svolta delle indagini dopo il ritrovamento del cadavere in contrada Sant'Onofrio, nelle campagne marsalesi. In manette sono finiti Carmelo Bonetta, di 34 anni, e Margareta Buffa, di 29, accusati di omicidio e soppressione di cadavere.