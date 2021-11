Scommesse illegali on line: 12 misure cautelari in Sicilia

ansa

Dodici misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso sono in corso di esecuzione nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani. L'operazione denominata Game Over II viene eseguita dalla polizia. Secondo l'accusa gli indagati avevano messo in piedi un sistema per accettare e raccogliere, anche per via telematica, scommesse di vario genere su siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia.