Ravanusa, si torna a scavare per risalire alle cause dell'esplosione

Vigili del Fuoco

Si è tornati a scavare in via Trilussa a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Non per la ricerca o il soccorso, ma per provare a capire dove, come e cosa abbia innescato la deflagrazione che ha raso al suolo quattro edifici e ne ha danneggiati altri 40, provocando nove morti. I vigili del fuoco proveranno a individuare l'esatto punto di scoppio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo Luigi Patronaggio.