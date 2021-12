Ravanusa, Italgas: "Ampliato il controllo della rete"

Ansa

Italgas ha ricevuto tre segnalazioni di dispersioni di gas a Ravanusa riguardanti le vie Calabria, San Francesco e Galileo. Dopo le verifiche, per due di esse non sono state rilevate alcune perdite, mentre per una terza i tecnici hanno provveduto alla sostituzione di un breve tratto di tubazione di piccolo diametro. "Le segnalazioni - sottolinea Italgas - sono state tutte verificate ampliando il controllo della rete anche a tutte le vie limitrofe".