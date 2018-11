Rapina con sparatoria a Catania

Un tentativo di rapina finisce nel sangue in una gioielleria a Catania. Due banditi, penetrati in un negozio del centro, hanno sparato al figlio del titolare, che era intervenuto per bloccare i due. Il 30enne è stato ferito all'addome con due colpi di pistola ed è stato trasportato all'ospedale Garibaldi, ma non è grave. I due rapinatori sono scappati subito dopo aver aperto il fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia per le indagini.