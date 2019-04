Ragusa, spara ad un uomo per dissidi economici: arrestato

La polizia di Ragusa ha fermato un uomo per tentato omicidio. La vittima, ferita con colpi d'arma da fuoco, si era recata al pronto soccorso di Vittoria. Gli investigatori hanno raccolto decine di testimonianze che hanno portato la Procura ad emettere un provvedimento di fermo. L'uomo che ha sparato, dopo avere appreso che era ricercato, si è consegnato in questura: il movente del tentato omicidio sarebbe da ricercare in dissidi di tipi economico.