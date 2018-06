Ragusa, la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo: 509 migranti sbarcati

Tra le vittime ci sono anche una donna incinta e una giovane mamma con la sua neonata.



Le condizioni dei sopravvissuti - "Sono stanchi e provati dal lungo tragitto in mare, con condizioni meteo alterne", afferma un soccorritore. La maggioranza sono donne, poi bambini, molti dei quali non accompagnati, e uomini. Il più piccolo ha pochi mesi. Dieci di loro hanno avuto bisogno di essere trasbordati da nave Diciotti, prima dell'approdo, con una motovedetta della capitaneria di porto di Pozzallo: sei bambini, tre donne e un ventunenne, perché disidratati e bisognosi di immediate cure mediche. I più piccoli sono stati portati in braccio da volontari della Croce rossa sotto una tenda bianca.



A bordo c'era anche un cadavere e l'ispezione ha accertato che l'uomo, la cui salma è stata portata in obitorio per una esame medico legale, era morto per annegamento. Secondo testimonianze a bordo, era un nigeriano molto malato che viaggiava da solo.



Unhcr: "Porto sicuro è imperativo umanitario urgente" - "L'assegnazione di un porto sicuro per i migranti soccorsi in mare è un imperativo umanitario urgente e deve avvenire nel più breve tempo possibile, non possono aspettare per giorni in mare". E' l'appello fatto da Marco Rotunno, dell'ufficio comunicazione Unhcr Italia.



Altro naufragio di fronte alle coste della Libia, recuperati sei cadaveri - I corpi di sei migranti sono stati recuperati sulle coste libiche all'altezza di Gianzur, una ventina di chilometri a ovest di Tripoli. Lo ha reso noto il portavoce della marina libica, Ayob Amr Ghasem, lasciando intendere che si tratta di un nuovo naufragio rispetto a quelli segnalati negli ultimi giorni. "Cinque migranti sono stati salvati e trasferiti all'ospedale di Janzur. Sei corpi sono stati recuperati", ha scritto il portavoce.