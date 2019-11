Processo a Palermo, Berlusconi non risponde ai giudici

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, citato come teste assistito davanti alla Corte d'Assise d'Appello per il processo di secondo grado che vede imputato Marcello Dell'Utri sulla cosiddetta "trattativa", non ha risposto ai magistrati. Berlusconi, che ha negato anche il permesso di farsi riprendere e fotografare in aula, ha spiegato di aver deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere "su indicazione dei miei legali",