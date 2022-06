Poliziotto aggredito da baby gang a Palermo

Notte di violenza al mercato del Capo a Palermo.

Un poliziotto di 37 anni è finito in ospedale preso a calci e pugni da un gruppo di adolescenti. Tutto è iniziato quando due ragazzini hanno insultato e molestato due coppie e un diversamente abile in una pizzeria. Una volta fatti allontanare, i giovanissimi sono tornati sul posto insieme ad una decina di ragazzi tra i 15 e i 20 anni con mazze e cocci di bottiglie. A quel punto l'agente, che era fuori servizio, ha tentato di farli desistere ma è stato aggredito, nonostante avesse sparato due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.