Palermo, tratto di mare inquinato: emesso divieto di balneazione a Mondello

Il sindaco di Palermo Orlando ha emesso un'ordinanza di divieto di balneazione in un tratto di costa a Mondello, per la presenza di una concentrazione fino a dodici volte superiore al livello di guardia di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, due batteri presenti nei liquami. Sul caso è stata aperta un'indagine: l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che un camion cisterna abbia scaricato i liquami delle ville della zona in mare.