Palermo, tratta esseri umani: arrestati 4 affiliati a clan nigeriano

Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere per quattro persone di nazionalità nigeriana accusate a vario titolo, dei delitti di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione nonché favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reati aggravati perché commessi da persone ritenute appartenenti all'associazione nigeriana di tipo mafioso denominata Black Axe.