Palermo, speleologa cade in una grotta: soccorsi per estrarla

Una speleologa si è fratturata una gamba a causa di una caduta dentro l'Abisso del Vento, la grotta nel territorio madonita di Isnello (Palermo). L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a una profondità di circa 100 metri mentre la donna, 45enne originaria di Bronte (Catania), stava compiendo un'escursione con altri otto compagni. In serata tecnici e soccorritori sono intervenuti per estrarre e trarre in salvo la malcapitata.