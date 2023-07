Palermo, scomparsa la targa in memoria di Giovanni Falcone

Vicesindaco Palermo: "Subito nuova targa a Falcone"

Il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, intanto annuncia: "Se la targa fosse stata sottratta, come sembra, ci adopereremo immediatamente per la sostituzione. Sono gesti che condanniamo, non ci intimoriscono e anzi rafforzano l'azione della nostra amministrazione improntata alla legalità".