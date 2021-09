Palermo, pestaggio punitivo per chi offese boss: tre arresti

carabinieri

Tre persone sono state arrestate a Bagheria per il pestaggio nei confronti di un uomo che aveva messo in discussione l'autorità del boss del paese. Un "avvertimento" che non era bastato e che avrebbe dovuto essere seguito dall'uccisione del "ribelle". I tre sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso.