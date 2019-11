Palermo, lite con un'automobilista in un'area pedonale: grave un tedesco

Ha litigato con una donna che voleva entrare in auto nell'area pedonale di Palermo: per questo un giornalista tedesco di 48 anni è stato aggredito e picchiato dal figlio 19enne dell'automobilista. L'uomo, ricoverato al Policlinico, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi. L'aggressione si è verificata sabato intorno alle 21, e l'aggressore è stato identificato e fermato poco dopo dai carabinieri.