Palermo, ingeriscono mandragola e finiscono in Rianimazione

Due coniugi di 69 anni e 67 anni, originari di Castelvetrano, nel Palermitano, sono stati ricoverati e salvati da avvelenamento dopo che avevano ingerito foglie di mandragola. A raccoglierle in campagna era stato il marito, scambiandole per borragine. I due sono arrivati al pronto soccorso in stato di allucinazione e sono stati subito intubati e trasferiti in Rianimazione.