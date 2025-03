Palermo, muore alla consolle il Dj Francesco Milazzo: aveva 53 anni

La notizia della morte di Francesco Milazzo ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo degli amanti della musica. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e incredulità da parte di amici, colleghi e conoscenti. Tra i tanti messaggi, spicca quello del collega e amico Tony Tutone, che si trovava con Milazzo al momento della tragedia: "Ti ho perso tra le braccia al culmine di uno dei nostri divertenti intrattenimenti musicali. Ma voglio ricordarti con il sorriso di sempre!". Anche Romina Rosa Bompasso ha voluto dedicare un pensiero a Milazzo: "Ciccio, io non ci posso credere, non mi hai dato il tempo di risponderti al messaggio su WhatsApp e te ne vai così, tu persona splendida, disponibile e gentilissima." Le parole di Stefania Chiavetta ricordano invece la bontà d'animo di Francesco: "Sei andato via mentre facevi quello che amavi fare. Un amico buono, dedito alla famiglia e sempre pronto per gli amici." Valentina Frinchi, altra amica di lunga data, ha scritto un lungo messaggio di addio: "Il Paradiso continua a prendersi persone per bene. Sono incredula, affranta e costernata. Francesco Milazzo era una di quelle persone garbate e affettuose. Restano comunque ricordi di serate indimenticabili con sorrisi limpidi e una presenza affidabile nelle discoteche di Palermo. Francesco era così: amava stare in consolle e regalare emozioni."