Palermo, è salva la speleologa caduta in una grotta

E' stata riportata in superficie in buone condizioni di salute la speleologa di 42 anni rimasta ferita sabato all'interno dell'Abisso del Vento, la grotta nel territorio madonita di Isnello (Palermo), a cento metri di profondità. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto, con strettoie, pozzi e con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l'80%.