Palermo, balzo di positivi al Covid: Corleone diventa "zona rossa"

Istituita una nuova "zona rossa" in Sicilia. Si tratta di Corleone, in provincia di Palermo. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e a seguito della relazione sanitaria dell'Asp, si è reso necessario a seguito dell'aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Le restrizioni scatteranno dal 5 maggio e resteranno in vigore fino al 19 maggio.