Operazione anti-Mafia nell'Ennese: in manette 30 persone

lapresse

Maxi operazione anti-Mafia della polizia di Enna che dalle prime ore dell'alba ha messo in campo oltre 200 uomini. Sono stati eseguiti 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dall'uso delle armi, estorsioni, danneggiamenti, traffico di stupefacenti.