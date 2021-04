Open Arms, Salvini: "Ho difeso l'Italia, vado a processo a testa alta"

Ansa

"La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino". Matteo Salvini cita l'articolo 52 della Costituzione commentando il rinvio a giudizio per la vicenda Open Arms in cui il leader della Lega risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. "Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l'Italia. Sempre", ha scritto Salvini sui social.