Nucleare, 22 sindaci del Nisseno: "Nessun deposito di scorie da noi"

"Diciamo in modo univoco no all'ipotesi della realizzazione del deposito nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive nel territorio di Butera e in quello di Petralia Sottana". Lo scrivono in una nota congiunta i 22 Sindaci della Provincia di Caltanissetta, a conclusione della Conferenza dei Sindaci. "Il sito da individuare quale deposito nazionale - si legge - è uno e unico in tutto il territorio nazionale".