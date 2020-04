Musumeci: trovata nave per quarantena migranti, ora tocca a Conte

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato di aver trovato "una nave per la quarantena degli immigrati, capace di ospitare fino a 488 persone. E' la Motonave Azzurra della compagnia Gnv, dotata di protocollo sanitario per l'assistenza a bordo di casi di Covid-19 positivi". E a Conte spiega: "Ecco la nostra soluzione, non ci sono più alibi. Basta solo sottoscrivere il contratto. Ed è un compito del governo nazionale".