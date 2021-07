Montedoro (Caltanissetta), "Lucietta ora riposa in pace": celebrati i funerali della 13enne uccisa 66 anni fa

Lo aspettava tutto il paese, 66 anni dopo quella tragica morte, il momento dell'ultimo addio a Lucia Mantione, la 13enne di Montedoro (Caltanissetta) barbaramente uccisa nel 1955 dopo un tentato stupro. Al tempo a "Lucietta", come veniva chiamata in famiglia, vennero però negati i funerali: il parroco allora applicò rigidamente il principio che vieta il rito funebre nei casi di morte violenta. Ma quel paese di 1.500 abitanti ha sempre coltivato la memoria di quella tragedia e ha continuato a chiedere verità e rispetto per la bambina assassinata.