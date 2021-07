Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale

Tgcom24

Un oltraggio all'oltraggio: era quello subito da Lucia Mantione, conosciuta come "Lucietta", che fu barbaramente uccisa nel 1955 e alla quale furono negati i funerali. Il 6 gennaio di quell'anno subì un tentato stupro e, forse perché si ribellò, fu strangolata. All'epoca il parroco di Montedoro (Caltanisetta) applicò il principio di negare i funerali a chi aveva subito una morte violenta. Ora le spoglie di Lucietta saranno riesumate per nuove indagini e ci sarà l'occasione di poterle poi dare l'estremo saluto in chiesa.