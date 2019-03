Mise il suo asino in auto con la forza, la spiegazione a "Le Iene": "Lo tratto come un animale domestico"

Mise il suo asinello in auto e lo costrinse ad entrare con la forza: rischia un anno di carcere e migliaia di euro di multa. È quanto successo a Tony, ragazzo siciliano che adesso deve affrontare un processo per maltrattamento di animali. “Mi ha denunciato un animalista di Trapani - spiega Tony alle "Iene" - secondo lui lo stavo portando al macello”.



“Come vedi vuole sempre le coccole. Il ragazzo mostra all'inviata delle "Iene", Nina Palmieri, il modo in cui tratta il suo asinello Piriddu. "Invece di prendere un cane ai miei figli ho preso un asino. Ci salgono a cavalcioni, ci giocano”, continua Tony. L’uomo è un fantino modello e ha fatto il volontario per la protezione civile: “Non sembra proprio un maltrattatore”, spiega l’inviata. Tony sostiene di dare da mangiare a Piriddu, l’asinello, quanto ai suoi figli: “Si vede come è grasso sui fianchi, conclude ridendo. Quel video è stato solo una bravata”.