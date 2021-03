Militare morto dopo il vaccino, Procura Siracusa dispone sequestro lotto

Ansa

La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro del lotto di vaccini AstraZeneca del quale faceva parte la dose inoculata a Stefano Paternò, il militare morto per arresto cardiaco il giorno dopo aver ricevuto la prima dose. Il lotto nel mirino degli inquirenti è stato commercializzato in Italia e in Europa. "Non dobbiamo creare allarmismo, ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica", ha detto il procuratore capo di Siracusa.