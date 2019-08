Migranti, Open Arms: "Italia e Spagna diano mezzi per sbarco" | Alarm Phone: barcone capovolto, si teme strage

Per il presidente della Ong Open Arms, Riccardo Gatti, sarebbe opportuno che Italia e Spagna, in caso di accordo sul trasporto dei naufraghi in un porto delle Baleari, "mettessero a disposizione dei traghetti e non delle navi militari per fare viaggiare queste persone, stremate, in condizioni umane". Rispondendo ai cronisti nel molo commerciale di Lampedusa, Gatti conferma che Open Arms ha avuto comunicazione ufficiale da parte dei governi di Italia e Spagna sulla loro disponibilità a occuparsi dei 107 naufraghi, "ma aspettiamo che si mettano d'accordo sulle modalità: queste persone vanno rispettate, hanno sofferto e soffrono abbastanza". Quindi una stoccata a entrambi i governo: "Perché hanno aspettato 18 giorni per avanzare una soluzione?".