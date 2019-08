Migranti, Open Arms: "Italia e Spagna diano i mezzi per lo sbarco a Maiorca"

"Assolutamente no allo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms". Lo ha ribadito il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini a Radio Anch'io. "Perché tutti in Italia e solo in Italia? Navi tedesche, norvegesi, tutte in Italia? - ha aggiunto - con porti spagnoli aperti? Con minorenni che non sono minorenni? Con malati che non sono malati? Siamo buoni sì, cristiani sì, ma fessi no".