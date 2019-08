Migranti, Open Arms è arrivata nelle acque di Lampedusa | La Ong: "Non abbiamo il permesso di entrare in porto"

Dopo la decisione del tribunale amministrativo, il ministro dell'Interno ha rinnovato il provvedimento di divieto d'ingresso annunciando ricorso e ribadendo il suo "No" alla sbarco dei migranti. Ma nelle stesse ore il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha inviato le navi della marina per scortare l'imbarcazione fino a Lampedusa, aprendo un nuovo scontro all'interno del governo.



Al momento la Open Arms è all'ancora a ridosso dell'isola, nella zona di Cala Francese, a poche Centinaia di metri dall'entrata del porto. Le condizioni del mare non sono buone e, stando alle previsioni, resteranno tali per tutta la giornata.



"Dopo la minaccia di un nuovo decreto - ha fatto sapere la Ong in un tweet - siamo finalmente al riparo", in acque italiane "con autorizzazione da parte delle autorità". Però "non abbiamo permesso per entrare in porto".