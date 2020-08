Migranti, la Ue: in Sicilia rispettare obblighi Unione su asilo

Tutte le iniziative relative ai migranti "devono rispettare gli obblighi delle leggi sull'asilo dell'Ue e internazionali". A ricordarlo, in merito alla situazione in Sicilia, è la Commissione europea, un portavoce della quale sottolinea che l'esecutivo UE è "al corrente dell'azione del governatore della Sicilia" Ed è "in contatto col governo italiano". E annuncia che "presto sarà organizzato un gruppo per affrontare queste questioni in concreto".