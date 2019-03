Migranti, armatore Mare Jonio: "Illegittimo sequestro della nave"

Secondo l'armatore della Mare Jonio, Beppe Caccia, il sequestro della nave che ha portato in Italia 49 migranti soccorsi al largo della Libia "è illegittimo, il comandante ha agito nella totale legalità e nel rispetto del diritto internazionale". Caccia ha spiegato di aver già "fornito ai magistrati ogni elemento a nostra disposizione", sottolineando che "non siamo noi che ci nascondiamo dietro immunità e scudo parlamentare per evitare il processo".