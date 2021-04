Messina: scoperto pirata strada che uccise 19enne su scooter

Ansa

Un 26enne pregiudicato di Piedimonte Etneo (Messina), è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di omicidio stradale, lesioni e calunnia. L'uomo aveva travolto con l'auto e ucciso un ragazzo di 19 anni che viaggiava in scooter con la fidanzata. D'accordo con gli amici che erano con lui in macchina aveva mentito, sostenendo che alla guida ci fosse un altro che, anche per paura, aveva accettato di addossarsi la colpa del drammatico incidente.