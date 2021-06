Messina,maxi incendio in un capannone: vigili non riescono a domarlo

Non è ancora stato ancora del tutto domato l'incendio che si è sviluppato a Motta Camastra, nel Messinese, dove i vigili del fuoco sono al lavoro da quasi 12 ore per spegnere le fiamme che interessano un capannone adibito allo stoccaggio di rifiuti plastici. E' stato impiegato anche un Canadair per evitare che il rogo si propaghi alla vegetazione circostante.