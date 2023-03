Malvagna (Messina), in moto contro guard rail: muore 23enne

A Malvagna (Messina) un motociclista, Filippo Milone, di 23 anni, è morto in un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua moto ed è finito sul guard-rail. Il ventitreenne è stato soccorso dal 118 ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto pure i carabinieri della Compagnia di Taormina, che hanno avviato le indagini.