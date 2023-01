Messina Denaro, Piantedosi: "In malafede chi pensa a retroscena"

Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi smentisce qualsiasi voce di trattativa con la mafia.

"Lo Stato non ha negoziato l'arresto del boss mafioso, questo è un risultato limpido, senza retroscena - dice il ministro al "Corriere della sera" -. Chi cerca di metterlo in dubbio fa un grave errore in malafede". Piantedosi ha poi aggiunto di augurarsi che "questo arresto consenta di fare ulteriore luce sulle dinamiche mafiose di alcuni tra gli anni più bui della nostra storia".