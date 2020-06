Maxifurti di benzina da mezzi pubblici a Palermo: 21 arresti

Venticinque persone sono finite nel mirino degli investigatori poiché coinvolte in maxifurti di benzina dai mezzi dell'azienda pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. Per 21 sono scattati gli arresti, 13 in carcere e 8 ai domiciliari, per 4 l'obbligo di firma. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio e furto aggravato.