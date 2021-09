Maxi truffe a istituti religiosi, decine di indagati in tutta Italia

ansa

Decine di persone sono indagate tra Siracusa e Torino, con l'accusa di associazione per delinquere per oltre 150 truffe a istituti religiosi e case di riposo. Gli indagati, fingendosi impiegati di banca, contattavano gli istituti sostenendo che erano stati ad essi destinati fondi statali o di anonimi benefattori. L'erogazione del denaro, però, era subordinata al versamento di una somma a titolo di restituzione di eccedenze accreditate per errore.