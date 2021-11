Maltempo, vento forte sulle isole Eolie: arcipelago isolato

ansa

Le Eolie sono isolate a causa del maltempo: per il mare forza sei aliscafi e traghetti sono rimasti bloccati nei porti. A Milazzo in attesa di partire per l'arcipelago ci sono numerosi residenti, lavoratori pendolari, e tra loro medici e docenti, e camion carichi di derrate alimentari. Disagi si cominciano a registrate soprattutto nelle isole minori che da più giorni sono prive di collegamenti.