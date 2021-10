Maltempo Sicilia, 80 famiglie isolate da esondazione torrente ad Augusta

Ansa

Sono circa 80 le famiglie isolate per l'esondazione del torrente Porcaria, nel territorio di Augusta nel Siracusano. La pioggia sta diminuendo ma per sabato è prevista sempre allerta rossa. A Floridia una persona è stata tratta in salvo da una macchina travolta dalle acque. A causa della tracimazione del fiume Mortellaro, nei pressi della provinciale 104, è stato necessario un intervento di messa in sicurezza degli ospiti di un resort.