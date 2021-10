Maltempo in Sicilia, trovato il corpo della donna dispersa a Scordia

Tgcom24

E' stato trovato a Scordia il corpo di Angela Caniglia, la 61enne dispersa da quattro giorni dopo il nubifragio abbattutosi sul paese della Piana di Catania. Mercoledì il suo giubbotto era stato individuato in un agrumeto di contrada Leonella, in una zona non distante dove tre giorni fa era stato recuperato il corpo del marito, Sebastiano Gambera, di 67 anni. La coppia era stata travolta dalla furia dell'acqua in strada il 25 ottobre.