Maltempo in Sicilia, travolto dal torrente mentre cercava un amico disperso

Alessandro Scavone , titolare di un distributore di carburanti e consigliere comunale di Salemi, nel Trapanese, è morto a causa del maltempo mentre stava cercando un amico disperso. La Jeep su cui viaggiava è stata investita dall'acqua esondata dal fiume San Leonardo e per lui non c'è stato nulla da fare. Salvatore D'Amato, 20 anni, che era in auto con Scavone, è stato salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri dopo ricerche durate qualche ora.

Scavone era consigliere comunale per il "Partito della rivoluzione", la lista di Vittorio Sgarbi. Il sindaco di Salemi Domenico Venuti ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale. "Una tragedia spaventosa - afferma Venuti -. Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città". Ai familiari va il cordoglio di sindaco, giunta e Consiglio comunale.



Sgarbi: "Ho perso un amico vero" - "Apprendo la notizia con la tristezza di chi perde un vero amico. Ho sentito altre persone. E mi pare che si tratti davvero dell'atto eroico di chi rischia la propria vita per salvarne un'altra". Sono le parole di Sgarbi, come riporta Il Corriere della Sera. "Fu lui, Alessandro, a 'costringermi' a fare una seconda lista quando ci candidammo di nuovo per Salemi. Una lista senza agganci con forze locali", ricorda il critico d'arte.



"Estroverso, con il padre Giuseppe preparò un libro ricco di foto su Salemi intitolato 'Storia di un paese da Cicerone e Sgarbi'. Qualcuno sorriderà ma l'accostamento fra questi due 'miti' lo fecero davvero. E poi insieme padre e figlio fecero il vino dell'Unità chiamato '1860', quello che donammo al presidente Napolitano quando venne in visita a Salemi... Tutti ricordi che tornano in mente in questo giorno di dolore che doveva essere un giorno di festa, di un nuovo incontro per tornare insieme nel Belice, a Gibellina", aggiunge Sgarbi.