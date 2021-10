Maltempo, in atto burrasca forza sette sullo Stretto di Sicilia

ansa

L'aeronautica militare ha fatto sapere che sullo Stretto di Sicilia è in atto una burrasca da Est forza sette. Sono in atto anche isolati temporali con colpi di vento su stretto di Sicilia e Tirreno Meridionale Ovest. Le regioni costiere interessate sono Sicilia occidentale e Sardegna orientale. Dopo l'uragano che si è abbattuto su Catania martedì l'allerta è massima per una nuova perturbazione.