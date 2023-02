Maltempo, crolla ponte a Vittoria (Ragusa): era chiuso ai veicoli

A Vittoria (Ragusa) il maltempo ha causato il crollo del ponte sul fiume Ippari nel tratto che collega Scoglitti alla zona archeologica dell'antica città di Kamarina e al museo archeologico.

La strada in pietra, in condizioni precarie, da più di un anno era chiusa al traffico veicolare in attesa di interventi di ripristino. Il ponte è stato interamente travolto dalle acque ed è sprofondato nel fiume.