Mafia, sequestrati beni per 2 mln euro a imprenditore del Ragusano

lapresse

La Direzione investigativa antimafia di Catania ha sequestrato beni stimati in due milioni di euro ritenuti riconducibili a Raffaele Donzelli, di 47 anni, imprenditore del settore del recupero e della trasformazione di materie plastiche nel Ragusano. Nel maggio dello scorso anno l'imprenditore era stato arrestato per bancarotta fraudolenta in concorso con dei familiari. E' ritenuto legato al clan "Dominante -Carbonaro".