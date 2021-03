Mafia, nuovo colpo al clan del Borgo Vecchio a Palermo: 15 misure cautelari

Gestione delle feste rionali, traffico di stupefacenti, controllo di gruppi criminali che si occupano di furti di veicoli: sono alcune delle attività della famiglia mafiosa del Borgo Vecchio a Palermo nuovamente colpite dagli inquirenti. I carabinieri hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare (una in carcere, 12 ai domiciliari e 2 obblighi di presentazione) per reati che vanno dall'estorsione al concorso esterno in associazione mafiosa.