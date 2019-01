Mafia, maxi operazione Italia Germania: nel mirino clan Rinzivillo

Complessa operazione antimafia in Italia e in Germania, condotta dalla polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando Provinciale della guardia di finanza di Roma, coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia nissena e capitolina, nei confronti di 11 appartenenti al clan Rinzivillo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.